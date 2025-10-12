Тюменский врач посоветовал, как правильно чихать

Чихание может случаться в осенний период и из-за сезонной аллергии или сменяющегося комнатным уличного воздуха.

Только чихать нужно правильно – это не только вопрос вежливости, но и важная мера профилактики распространения инфекционных заболеваний. Об основных правилах безопасного чихания изданию "Тюменская область сегодня" рассказал врач-терапевт по медицинской профилактике Городской поликлиники №5 Нарек Ваганян.

• Используйте одноразовые салфетки. При чихании прикройте рот и нос салфеткой, сразу выбросьте е е в мусорное ведро и тщательно вымойте руки с мылом.

• Сгиб локтя как альтернатива. Если салфетки нет под рукой, чихайте в сгиб локтя или рукава. Это поможет избежать загрязнения рук и снизит риск передачи инфекции другим людям.

• Держитесь на расстоянии. Отвернитесь от окружающих людей, а лучше отойдите на 1,5–2 метра при чихании.

• Избегайте чихания в ладони. Если все же чихнули в ладонь, немедленно вымойте руки с мылом или обработайте их антисептиком. Не прикасайтесь к дверным ручкам и другим поверхностям общего пользования, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Задерживать чихание опасно для здоровья. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, разрыву сосудов глаза, кровотечению из носа, повреждению носовых пазух и даже головной боли. В редких случаях возможно повреждение аневризмы головного мозга, – добавил врач.