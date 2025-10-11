Целый спектр методик оздоровления применяют в тюменском "Роднике"

В тюменский Центр комплексной реабилитации "Родник" приехали 50 семей. Чтобы реабилитация прошла успешно, специалисты ориентируются на запрос родителя. При этом и родитель, и специалист центра работают единой реабилитационной командой.

Реабилитация по речи, социализация детей с ментальными нарушениями, формирование навыков в быту, реабилитация конечностей при травмах и ДЦП, реабилитация при сахарном диабете — у "Родника" есть широкие возможности для помощи детям с 4 до 17 лет.

Здесь работают педагоги-логопеды, психологи, к которым едут издалека, социальная и медицинская реабилитация сосредоточены в одном месте. Помогают в работе с детьми роботизированная механотерапия с биологической обратной связью, бальнеотерапия: собственная скважина с хлоридо-натриевой йодобромной водой со средней степенью минерализации, сапропелевые грязи. Очень нравится ребятам гидрореабилитация в бассейне.

Пока стоит тепло, дети с удовольствием собирают гербарий, понаблюдают за природой. Принимают участие в игровых программах, упражняются на уличных тренажерах, играют в футбол, бадминтон, волейбол, баскетбол.



По материалам ЦКР "Родник".