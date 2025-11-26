Профессора уволили из тюменского вуза за подлог документов при трудоустройстве

Профессора вуза уволили по статье и завели уголовное дело после того, как прокуратура выявила подложную справку об отсутствии у него судимости.

Судимости у профессора были, но чтобы устроиться на работу в вуз - он пошел на подлог. В итоге трудовой договор с ним расторгнут по инициативе работодателя на основании на основании статьи 81 Трудового кодекса РФ. По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего профессора органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа), сообщили в облпрокуратуре.