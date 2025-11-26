Депутаты Тюменской гордумы держат на контроле развитие дорожной инфраструктуры в городе

Депутаты Тюменской гордумы на очередном заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию под председательством Андрея Голоуса заслушали информацию о развитии дорожно-транспортной сети города Тюмени. С докладом перед народными избранниками выступил замглавы города, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

По данным администрации города, в 2024 году в Тюмени построено около 11 километров автодорог, что выше плана почти на 20%. По машино-местам на парковочных карманах план перевыполнен на 363% - их количество достигло 32 317 мест. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в Тюмени по итогам прошлого года составляла 94,3 % (1105,4 км), в том числе благодаря асфальтированию дорог на улицах Яблоневой, Абалакской, Покровской, в жилом районе "Велижанский" и др. В 2024 году общественный транспорт перевез 36,565 млн пассажиров-льготников - пенсионеров по старости, студентов и школьников. Доля выполненных рейсов составила 92,4% от плана (более 2,9 млн рейсов). В целом на реализацию муниципальной программы в 2024 году направлено свыше 15 млрд рублей.

Дорожная инфраструктура в городе развивается хорошими темпами, выразил мнение депутат Георгий Муратов, и попросил обратить внимание на поведение некоторых водителей автобусов, а также прокомментировать работу светофоров. Сорокин ответил, что случаи хамства фиксируются, замеченные в этом водители переведены на слесарные работы. Что касается регулировки светофоров, то в большинстве случаев они настроены на "придерживание" транспортных потоков на более свободных улицах, чтобы не застревать в пробках на более загруженных участках.

Сергей Морев спросил о судьбе развязки по улице Посохова. По словам Сорокина, второе транспортное кольцо могут начать строить в 2026 году, но объект сложный и финансово емкий, рассчитан не на один год. Дмитрий Ошурков акцентировал внимание на сроки сдачи объектов и их отсрочку из-за согласований с сетевыми организациями. Андрей Потапов попросил уточнить информацию о соблюдении нормативов по расстояниям между проезжей частью и тротуарами. Сергей Пыхалов узнал, что перед запуском автобусов большей вместимости проводятся замеры - в этом году на 20 участках дорог увеличен радиус поворота для прохождения такого транспорта.

"Депутаты в курсе ситуаций на округах: ремонта дорог и тротуаров, работы светофорных объектов, освещения проезжей части и т.д. Они тесно работают с населением, сами выезжают на места и доводят информацию до администрации города", — констатировал включенность в обсуждение вопроса участников заседания постоянной комиссии заместитель председателя гордумы Андрей Голоус.