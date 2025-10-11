Тюменская робототехника покоряет Россию

В тюменском Технопарке прошел чемпионат "РОБИ – созидатели будущего" на Кубок губернатора Тюменской области. Мероприятие прошло в рамках Форума креативных предпринимателей и собрало более 80 юных робототехников в возрасте от 5 до 12 лет – в том числе участников с Ямала.

Участники состязались в трех номинациях: "Скоростная сборка и пилотирование роботов", "Сумо управляемых роботов" и творческий конкурс "Тюмень-500" (на тему видения будущего столицы Западной Сибири к 500-летию).

"РОБИ Робототехника" – игровая образовательная система, разработанная тюменскими специалистами под руководством Евгения Борисова. Недавно проект одержал победу во Всероссийском конкурсе "Родная игрушка" в номинации "Техническая и технологическая игрушка". В конкурсе участвовали почти 30 000 заявок из 89 регионов России, а каждую игрушку оценивали до 45 экспертов, включая юных тестировщиков из сообщества "Родные-любимые".

В ближайшее время планируется масштабирование производства "РОБИ" и поставки конструкторов в детские сады, школы и центры дополнительного образования по всей России.

"Часто меня на выставках и форумах спрашивают: „Вы из Москвы? Из Питера?“ Я с гордостью отвечаю: „Мы из Тюмени“. И вижу удивление, которое быстро сменяется интересом. Горжусь, что „РОБИ“ – из Тюмени!" – делится руководитель компании "РОБИ Робототехника" Евгений Борисов.

Один из участников чемпионата, Максим Сальников из команды "Роботяги" (школа № 65, г. Тюмень), отметил: "Мне нравится собирать конструкции, фантазировать и создавать что-то новое. Мы приехали на чемпионат, чтобы получить новые знания и поделиться своим опытом".

Чемпионат получил поддержку компании "Газпромнефть-Ямал" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", - сообщает Тюменская область сегодня.

