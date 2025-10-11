Об особенностях детской агрессии рассказала психолог

Психолог детского реабилитационного центра "Надежда" Василиса Бицаева объяснила, как правильно реагировать на детскую агрессию, и что стоит за ней.

По словам эксперта, агрессия и истерика — нормальные эмоциональные реакции на раздражители. Родителям важно понимать, что такие реакции могут быть вызваны физиологическими потребностями, например, голодом или усталостью. Первым шагом должно быть выяснение чувств ребенка и устранение возможных физических дискомфортов.

Чаще всего бурные реакции возникают из-за проблем в коммуникации с окружающими. Истерика — это способ общения. Дети, как и младенцы, не всегда могут выразить свои чувства словами, и иногда прибегают к агрессии или истерике как к средству коммуникации.

Родителям следует уточнять у ребенка причины его слез и агрессии, задавая вопросы о его чувствах. Это поможет детям научиться осознавать и называть свои эмоции. Часто за слезами скрывается злость, и важно выслушать ребенка, принимая его переживания.

Также стоит предложить помощь в решении проблемы, что научит ребенка не оставаться наедине с эмоциями и искать решения вместе с родителями, - сообщает Мегатюмень.