Россияне назвали любимых животных — литературных персонажей

Книжный сервис Литрес, банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить у пользователей, какие образы животных из литературы их любимые. Самым популярным стал Чеширский Кот из "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. Он набрал 38% голосов респондентов. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты – кот учёный (24%) из "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вошли обаятельный кот Матроскин, герой повести Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот". На втором – остроумный и красноречивый Кот Бегемот из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котёнок по имени Гав из одноимённой книги Григория Остера.



Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила пантера Багира из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, почтовая сова Гарри Поттера Букля из романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, и храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави.

Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "Литрес":

Судя по результатам исследования, любимые животные россиян – коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки – ни пса Шарика, ни Белого Бима Чёрного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен – он и добрый советчик, наделённый вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль – быть верным другом и надёжным соратником. Они не отличаются хитростью и изощрённым умом, и больше зависят от людей, чем кошки.

Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании "ВТБ – это классика":

Сказки – одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества. В своих корпоративных социальных проектах мы нередко используем творческое переосмысление, помогая адаптировать восприятие классики и сохранять культурное наследие России.

*Исследование проведено в рамках совместного проекта компаний – поддержки VIII сезона литературной премии "Электронная буква – 2025", где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной – "Книга года" – и новой специальной номинации для чтецов – "Голос классики". Опрос прошёл в ноябре 2025 г. среди 600+ россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем данные были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа "Другое". Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.