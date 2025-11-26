Сбитнев назначен заместителем председателя "Молодой гвардии Единой России"

Руководитель "Молодой гвардии" Тюменской области Владимир Сбитнев назначен заместителем Председателя "Молодой гвардии" Антона Демидова, решение принято на заседании Координационного совета организации в Москве.

Сбитнев продолжит свою работу в качестве руководителя организации в Тюменской области и сохранит статус федерального координатора организации по УрФО. Теперь в обязанности молодогвардейца будет входить развитие блока по работающей молодежи на территории России. Сейчас уже запланирован ряд проектов на базе предприятий и запущена работа с выпускниками вузов и колледжей. В ближайшее время молодогвардейцы презентуют комплексный план работы с предприятиями на 2026 год.

Заместитель председателя "Молодой гвардии Единой России" Владимир Сбитнев: