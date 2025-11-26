Более чем в два раза выросла заболеваемость гриппом в Тюменской области

В Тюменской области на 47 неделе отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 19,4% в сравнении с прошедшей неделей, в том числе гриппом - в 2,2 раза. Среди выявленных штаммов гриппа преобладают вирусы гриппа А, сообщает РПН ТО.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в Тюменской области привито более 970 тысяч человек.

Для снижения риска распространения респираторных инфекций необходимо соблюдать базовые меры профилактики: по возможности избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, регулярно проветривать помещения, часто мыть руки или обрабатывать их антисептиком, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.