Новогодние боксы для детей начали продавать в Тюмени

Стоимость новогодних наборов для детей составляет 349 рублей ("Кормушка" и сумочка "Бантик", оба по 250 граммов) и 799 рублей ("Книга для самых умных", 450 граммов). Они произведены в России. Отметим, что в "Книгу…" входят (помимо сладкого подарка), ребусы, кроссворды и загадки.

В большим торговых центрах также уже замечена новогодняя атрибутика: стеклянные шары со "снегом" внутри, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, разноцветные ленты.

В школьных родительских чатах тоже уже идут бурные обсуждения. Мамочки обсуждают, что подарить ребенку помимо сладкого набора. По их словам, многие готовы потратить приличную сумму денег на современные гаджеты: планшеты для учебы и развлечений, детские фотоаппараты, проекторы для домашнего кинотеатра и VR-очки для погружения в виртуальный мир.

При выборе подарка специалисты советуют обращать внимание на возраст ребенка и качество материалов, - сообщает Мегатюмень.