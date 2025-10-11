Какие вещи спасут жизнь туриста в экстренной ситуации, назвал эксперт

Инструктор спортивных походов, инструктор по пешеходному туризму и трекингу туристического клуба "Тайга" Елена Ремезова рассказала, какой минимальный набор вещей должен всегда быть в рюкзаке, независимо от сложности и длительности прогулки.

По словам эксперта, базовый комплект для безопасности и комфорта формируется на собственном опыте, но некоторые вещи универсальны. Прежде всего, это запасная одежда, в том числе теплая, и посуда — тарелка, кружка и ложка.

"Даже при идеальном прогнозе погоды в рюкзаке обязательно должен лежать дождевик — от простого полиэтиленового до более плотного. Фонарик необходим всегда, ведь маршрут может затянуться до темноты, или вы можете заблудиться. Спички или зажигалку следует хранить в герметичной упаковке", - говорит Елена.

Особое внимание уделяется средствам безопасности. Паракордовый браслет, который в разобранном виде дает несколько метров прочной веревки, может решить множество проблем. Свисток поможет подать сигнал в случае беды. При самостоятельном походе стоит иметь при себе средство для отпугивания диких животных.

Не стоит забывать и о мелочах, которые существенно повышают комфорт. Баф — многофункциональная повязка — согреет в холод, защитит от солнца или дождя. Необходим и неприкосновенный запас: вода и высокоэнергетический перекус (орехи, батончики, печенье), - сообщает АиФ-Тюмень.