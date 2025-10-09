Тюменская область своим контрактникам назначила самую высокую выплату в России

Тюменская область увеличила выплату заключившим контракт с Минобороны России до 3 млн рублей для всех, кто подпишет документы в военкоматах региона или в пункте отбора на военную службу по контракту Тюмени, это самая большая выплата в России, заявил военком Сергей Чирков.

Подробности набора по контракту обсудили сегодня в Тюмени. Из ответов Чиркова и начальника пункта отбора на военную службу по контракту следует, что на контракт приглашают мужчин 18-65 лет, образование, опыт службы, звания значения не имеют, женщин в возрасте до 45, но обязательно с медобразованием и опытом работы.

При обращении документы оформляются очень оперативно, медсправка со всеми анализами в Тюмени выдается за полдня. Если все документы на руках, то в часть для дальнейшего обучения и службы могут отправить уже на следующий день. В среднем же оформление занимает до 4 дней.

По словам Чиркова, если есть желание послужить Родине, то более выгодных предложений в данный момент не найти - Тюменская область назначила беспрецедентную сумму. Контракт можно заключить без прописки в регионе и без гражданства РФ. Тем у кого есть желание, но нет денег на билеты, готовы оплатить транспортные расходы.

Прежде выплата региона была на уровне 1,9 млн рублей, с 7 октября до 30 ноября - 3 млн, еще 400 тысяч - федеральные. Контракт заключается сроком от года, раз в полгода подписавшим его обещают отпуска по 15 суток.