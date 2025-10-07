В школы Тюмени пришли правоохранители из-за анонимных угроз

14:59 07 октября 2025
Во взаимодействии с органами власти и руководством школ в образовательных учреждениях города Тюмени работают правоохранительные органы по причине поступления ложных анонимных угроз в адрес некоторых общеобразовательных учреждений, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В департаменте заверили, что ситуация находится под контролем.

Ранее ряд местных пабликов и интернет-изданий написали, что в школе №9 экстренно провели эвакуацию якобы после сообщения о минировании.

Ноябрь, 2025