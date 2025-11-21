Исправительная колония Тюмени пригласила бизнесменов к сотрудничеству

Представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области и бизнес-сообщества ознакомились с производственным потенциалом исправительной колонии № 2 в Тюмени и приняли участие в заседании круглого стола по актуальной теме, сообщает пресс-служба УФСИН по ТО.

В круглом столе приняли участие заместитель начальника УФСИН Михаил Чеботарев, руководитель ИК-2 Анатолий Кнуров, вице-президент Союза Торгово-промышленной палаты Тюменской области Денис Хилько, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП ТО Евгения Колосова, представитель департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Василий Руденко, предприниматели и руководители компаний. Участникам встречи рассказали о преимуществах сотрудничества с учреждениями уголовно-исполнительной системы, возможностях открытия новых видов производства на свободных площадях производственного сектора колоний.

В ходе обсуждения было отмечено, что учреждения УФСИН России по Тюменской области располагают современной производственной базой, широким спектром оборудования и профессиональными кадрами. Предприниматели рассказали о своих проектах, представили идеи по дальнейшему развитию бизнеса.

Далее гости посетили промышленную зону исправительной колонии - побывали на швейном участке, а также в цехах дерево- и металлообработки. В завершение визита предприниматели смогли задать все интересующие вопросы относительно запуска совместных производств и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества.