Более тысячи мигрантов с начала 2025 года выдворили из Югры

С начала 2025 года на территории ХМАО исполнено 981 решение о выдворении за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, по 50 из них исполнены такие решения на минувшей неделе, причины - нарушения миграционного законодательства РФ, в том числе: нарушение правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации, а также незаконное осуществление трудовой деятельности, сообщает полиция Югры.

К административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства в округе привлечено свыше 13 тысяч граждан, из них почти половина иностранцы (6 500).

Лица, в отношении которых вынесены решения о принудительном выдворении, содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сургуту. В настоящее время в ЦВСИГ находится 142 человека, ожидающих отправки на родину.