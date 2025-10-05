Тюменский "Родник" - в десятке лучших реабилитационных центров России

"Центр комплексной реабилитации "Родник" стал финалистом федерального этапа XII Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России – 2025 года" в номинации "Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления".

Победители определятся 14-16 октября на очном этапе в Москве. "Родник" будет представлять "Технологию социальной адаптации, социализации и инклюзивного сотрудничества", которую мы реализуем на наших сменах.

Технология направлена на разрешение противоречия между объективной потребностью детей с ОВЗ в социальной интеграции и субъективной неготовностью социума обеспечить условия для их адаптации в детских коллективах.

Авторы труда — заместитель руководителя по социальной реабилитации Данил Варяев, старший тренер-преподаватель по АФК Юлия Яковлева и методист Мария Варяева.

Всего на конкурс было подано 168 пакетов конкурсных материалов, а в финал вышли организации из 32 субъектов Российской Федерации.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).