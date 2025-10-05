В ишимской больнице извлекли из желудка мужчины зажигалку

В Областную больницу №4 (г. Ишим) был доставлен пациент 40 лет с инородным предметом внутри. Медперсонал специализированного учреждения, где и проживает мужчина, своими глазами видели, как он демонстративно положил в рот газовую зажигалку.
Проглатывание постороннего предмета, особенно металлического, сопряжено с множеством рисков для организма. Выступающие части зажигалки могли травмировать слизистую оболочку пищевода, желудка или кишечника и привести к перфорации стенок внутренних органов. Воспламеняющиеся вещества внутри зажигалки потенциально способны вызвать химический ожог слизистой оболочки органов пищеварения.
Врачам с трудом, но удалось без последствий удалить инородный предмет. Используя современное оборудование, врачи извлекли зажигалку из желудка мужчины. По словам заведующего эндоскопическим отделением ОБ №4 Вячеслава Афанасьева, ситуация была крайне серьезной. Своевременное оперативное реагирование медицинских работников в данном случае спасло ему жизнь, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).
