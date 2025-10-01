Тюменская неделя моды привлекает внимание футболистов и их фанатов

В Тюмени 4 и 5 октября пройдут показы "Недели моды. Сибирь", в первый день на подиум в КТЗ "Золотые ворота Сибири" выйдет Сергей Орлов - игрок МФК "Тюмень" и национальной сборной России по футзалу, чемпион России по мини-футболу, обладатель Суперкубка России, лучший игрок Высшей лиги, лучший бомбардир Высшей лиги.

Орлов отметил, что спорт и мода, креативные индустрии тесно связаны, а попробовать что-то новое ему всегда интересно. Возможно, он начнёт, а в следующем сезоне "Недели моды. Сибирь" на подиум выйдет вся футбольная команда. Прекрасный мерч у них есть, как болельщики, которые поддерживают их во всём.

Для Сергея выход на подиум станет дебютным, дефилировать он будет в эксцентричных вещах из коллекции "Инверсия" Уральского бренда НЕКТО YG, при создании которой дизайнеры вдохновлялись вестерном и историями ковбоев, их колоритом и духом Дикого Запада.