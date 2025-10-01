В Тюмени снова включат сирены для проверки системы экстренного оповещения населения

09:29 01 октября 2025
Сегодня в Тюменской области с 10:40 до 10:45 местного времени будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. 

МЧС России напоминает, что при звуках сирены необходимо: 

✅ сохранять спокойствие и не паниковать;

✅ включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение

Ноябрь, 2025