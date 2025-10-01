В Тюмени снова включат сирены для проверки системы экстренного оповещения населения

Сегодня в Тюменской области с 10:40 до 10:45 местного времени будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
МЧС России напоминает, что при звуках сирены необходимо:
✅ сохранять спокойствие и не паниковать;
✅ включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение
