В Тюмени снова включат сирены для проверки системы экстренного оповещения населения

Сегодня в Тюменской области с 10:40 до 10:45 местного времени будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

МЧС России напоминает, что при звуках сирены необходимо:

✅ сохранять спокойствие и не паниковать;

✅ включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение