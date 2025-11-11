На "Универвидении" выступит тюменка Полина Хохрина

Тюменка Полина Хохрина прошла в финал Национального музыкального проекта "Универвидение", поболеть за замлячку можно будет 13 ноября - финальное шоу покажут в прямом эфире.

Вместе с Полиной за победу поборются 12 участников: певцы и ансамбли из Югры, Калининградской, Новосибирской, Воронежской, Ростовской областей и других регионов. Сейчас конкурсанты в Новосибирске готовятся к выступлению, занимаются с наставниками по вокалу и сценическому искусству.