На "Универвидении" выступит тюменка Полина Хохрина

14:30 11 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменка Полина Хохрина прошла в финал Национального музыкального проекта "Универвидение", поболеть за замлячку можно будет 13 ноября - финальное шоу покажут в прямом эфире.

Вместе с Полиной за победу поборются 12 участников: певцы и ансамбли из Югры, Калининградской, Новосибирской, Воронежской, Ростовской областей и других регионов. Сейчас конкурсанты в Новосибирске готовятся к выступлению, занимаются с наставниками по вокалу и сценическому искусству.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025