Тюменский аэропорт подключили к VPN-сети с киберзащитой

"Ростелеком" реализовал масштабный проект для компании "Новапорт Холдинг", создав виртуальную частную сеть (VPN) для 27 аэропортов во всех федеральных округах России. В число подключенных воздушных гаваней вошел и аэропорт Тюмени "Рощино". Все объекты холдинга и центральный офис интегрированы в единое цифровое пространство, обеспечивающее полный спектр современных телекоммуникационных решений и высокую степень киберзащиты.

Услуга включает безопасный обмен данными между филиалами, используя технологии шифрования трафика и маскировку IP-адресов. Решение масштабируется и поддерживает дополнительные сервисы, такие как виртуальная АТС и видеонаблюдение.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком":

Корпоративный VPN обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак, а также отличается высокой пропускной способностью, позволяя передавать любые объемы информации без потери скорости. Это особенно важно для крупных компаний с большим числом сотрудников.

Джавид Рзаев, заместитель генерального директора по ИТ "Новапорт Холдинг":

Проект призван повысить эффективность управления инфраструктурой нашей компании, обеспечить безопасный и быстрый обмен данными между подразделениями. Все наши объекты находятся в сотнях километров друг от друга, а виртуальная частная сеть позволит им работать синхронно и оперативно, способствуя высокому уровню организации авиалогистики.

Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона "Сибирь" ПАО "Ростелеком":