Пантелеев: современный бизнес нуждается в лидерах нового формата

Бизнес нуждается в лидерах нового формата – открытых и эмпатичных руководителях, способных раскрыть потенциал каждого сотрудника - тюменские предприниматели стараются идти в ногу со временем, помочь им в этом призван традиционный День знаний, на котором предприниматели могут обсудить актуальные вопросы и обменяться успешными практиками, заявил замгубернатора Андрей Пантелеев.

День знаний для предпринимателей в Тюмени проводится в тринадцатый раз, в этом году он посвящен теме "Команды и рабочие профессии в новом времени". На пленарном заседании эксперты обсудили ключевые аспекты по подбору кадров, популяризацию рабочих профессий и использование ИИ в своих процессах.

"Перед работодателями сейчас стоят серьезные вызовы: цифровизация меняет рынок труда, глобальная конкуренция повышает требования к квалификации, а дефицит кадров усиливает борьбу за таланты. В этих условиях человеческий капитал становится основным ресурсом успеха. При этом партнёрство и кооперация становятся не просто словами, а велением времени. Только объединив усилия государства, бизнеса и самих работников, мы сможем построить будущее, которое будет не только технологичным, но и по- настоящему человечным", - отметил Пантелеев в своем тг-канале.

В беседе с журналистами замгубернатора акцентировал внимание на важности внедрении ИИ-инструментов в бизнес:

Мы видим, что в части профессий сегодня уже активно используются эти инструменты. Есть направления, которые требуют сегодня разрешения автоматизации, еще каких-то процессов. Сфера услуг пока будет оставаться в значительной части зависима от сотрудников, от человеческого труда, но не обращать внимания сегодня на это невозможно. Ты должен идти в ногу со временем, иначе произойдет на каком-то этапе резкое отставание, ты можешь просто оказаться уже позади конкурентов. Это важно и для бизнеса, и для региона. И поэтому сегодня мы активно смотрим в это направление, набираемся компетенций. Такие площадки, как форум - это место, где можно собраться все вместе, где можно задать прямые вопросы экспертам и получить информацию из первых рук. Вывод по искусственному интеллекту простой - не надо бояться и думать, что ты опоздал. Все еще только начинается, и даже начав сегодня в этом разбираться, можно с успехом внедрить эти инструменты в повседневные процессы.

Организаторы форума - ТРО ООО "Деловая Россия", правительство Тюменской области, фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", Тюменское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России", компания Vasileva project. Генеральный партнер - сеть химчисток "Русские сезоны", стратегический партнер - строительная компания "Армада".