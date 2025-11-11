Семейное дело об украденных у государства 10,5 млн руб туристического кешбэка рассмотрят в Тюмени

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении менеджера турагентства, ее дочери и зятя, которые обвиняются в незаконном получении более 10,5 млн рублей по госпрограмме туристического кешбэка.

По версии следствия, руководитель местного турагентства, чтобы получить по госпрограмме "Туристический кешбэк", фиктивно оплатила более 500 турпутевок, которые никто не покупал и по ним не отдыхал. Для этого она привлекла дочь и зятя. На их банковские карты и карты их близких родственников государством в качестве 20% кешбэка было возмещено более 10,5 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемые полностью возместили ущерб. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.