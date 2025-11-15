Стоит ли тюменцам волноваться из-за снижения миграционного инстинкта у птиц

Тюменцы беспокоятся по поводу лебедей и уток, которые остаются на зимовку вместо того, чтобы улетать в теплые края - снижения миграционного инстинкта.

По мнению тюменского орнитолога Сергея Баянова, ранее такое поведение наблюдалось только у слабых или больных птиц, но в последние годы оно распространилось и на здоровых особей. На это повлияли природные изменения и промышленное развитие сибирского города.

По словам эксперта, водоплавающим птицам достаточно небольшого участка открытой воды, чтобы не улетать на юг. Миграция вызывает у них сильный стресс, и если есть возможность перезимовать в Сибири, они предпочитают остаться. Зимы в регионе стали мягче, в том числе из-за человеческой деятельности. В результате некоторые водоемы не замерзают даже при сильных морозах. Один из примеров — озеро в районе Лесобазы недалеко от ТЭЦ, куда сбрасывается теплая вода. Оно не покрывается льдом с наступлением холодов и становится местом зимовки для многих птиц. Здесь они чувствуют себя комфортно: плотные перья и толстый слой жира позволяют им выдерживать температуры до -30 или -40°C. Главное для выживания — доступ к основной пище, такой как водоросли.

Баянов подчеркивает, что миграция птиц зависит не столько от погоды, сколько от наличия корма в ареале. Если еды хватает, они могут остаться на месте. Так, например, зеленушка — небольшая птица размером с воробья в оливково-зеленом оперении — уже несколько лет зимует в Сибири, хотя ее рацион включает насекомых и растения. Кроме того, некоторые виды теперь чаще мигрируют с европейской части на восток и север, вероятно, потому что местные условия и климат им подходят больше, чем на прежних территориях.

Орнитолог отмечает, что к оседлому образу жизни птиц, включая водоплавающих, подталкивает не только мягкий климат, но и подкормка от людей. Однако такая помощь имеет негативные последствия. Птицы привыкают к обилию еды и привязываются к определенным местам, из-за чего не могут timely сориентироваться и улететь на незамерзающий водоем. С наступлением холодов люди кормят их реже, и в итоге пернатые погибают. Эксперт предупреждает, что подкармливание — не забота человека, особенно если речь идет о хлебных крошках. Они вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, ослабление иммунитета и дистрофию, - сообщает АиФ-Тюмень.