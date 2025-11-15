Как сохранить розы зимой, рассказали агрономы

Как укрыть розы, посоветовали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

С приходом первых заморозков сооружать укрытие нельзя — иначе стебли и корни сопреют в образовавшемся парнике. Следует дождаться устойчивых ночных заморозков от -5°C до -7°C и смотрим прогноз погоды не обещает ли длительных оттепелей.

Перед тем как накрыть розы, обрезаем невызревшие зелёные побеги и удаляем листья, во избежание заболеваний. Можно провести окучивание куста землей или песком, это защитит корневую шейку.

Далее нужно провести обработку кустов и почвы фунгицидами, бордосской смесью или железным купоросом, чтобы уничтожить микроорганизмы, способные попасть через открытые раны.

Подобрать укрытие, оно должно быть сухим и дышащим. Самый подходящий способ, сделать каркас из досок или дуг, натянуть на него лутрасил или спанбонд, плотностью 150 гр./кв2. Использование лапника или пленки, может привести к выпреванию роз.

Бескаркасный способ — предпочтителен для плетистых, лиановидных или очень высокорослых сортов. Упругие плети трудно пригнуть к земле, делаем это аккуратно, не следует сильно нажимать на побеги, чтобы не сломать их. Когда ветви уложены, куст связан, его пришпиливают к земле металлическими крючками. Между землей и ветвями лучше оставить воздушную прослойку 10-20 см. Далее плотно утепляем лутрасилом или спанбондом, - сообщает КП-Тюмень.