В Тюменском муниципальном округе принимали коллег из Пермского края

Пермская делегация посетила Тюменский муниципальный округ. В ее состав вошли заместители главы администрации Пермского муниципального округа по вопросам соцразвития Алексей Норицин, экономики – Татьяна Гладких, градостроительства – Мария Норова, и руководитель аппарата Дмитрий Генкин.

Для пермяков подготовили обширную двухдневную программу по социальным, промышленным и туристическим объектам Тюменского округа.

Глава муниципалитета Ольга Зимина рассказала гостям о социально-экономическом развитии Тюменского округа. Общение продолжилось в формате диалога: пермские коллеги интересовались вопросами в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования и экономики.

Рабочая поездка по территории округа стартовала в поселке Московском, где делегация посетила новую школу-сад и одно из самых крупных культурных учреждений района – Центр культуры и досуга "Родник". Руководители провели экскурсию по объектам, рассказали об их возможностях и показали, как проходит учебный процесс.

Производственный и промышленной потенциал муниципалитета оценили в индустриальном парке "Боровский": предприятия "Окейч" и "Сиббурмаш" познакомили делегацию со своей деятельностью и представили выпускаемую продукцию. Заместитель главы округа Сергей Ивченко рассказал о процессе создания индустриальных парков, механизмах отбора резидентов, предоставляемых льготах.

Популярные туристические объекты Тюменского округа, делегация посетила на второй день. Гости побывали на этностойбище "Увас мир хот", в природном парке для комплексного отдыха "Юрибей" и на стеклотарном заводе "Стеклотех", - сообщает пресс-служба главы Тюменского муниципального округа.