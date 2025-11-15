В апрели в Тюмени проведут следующий сезон "Недели моды. Сибирь"

Следующая "Неделя моды. Сибирь" состоится в Тюмени 18-19 апреля, - рассказала организатор события Анна Воронова.

О своем участии уже заявили дизайнеры из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сургута, Москвы и Тюмени. В восьмом сезоне организаторы обещают расширить маркет, который будет работать на протяжении всего события.

В оформлении площадки и логотипа будет использован цвет 2026 года — трансформационный бирюзовый. При этом организаторы хотят добавить и свои изюминки.

"Сейчас ведем опрос среди дизайнеров, потому что в седьмом сезоне мы экспериментировали с площадкой и сделали выход моделей на подиум с непривычной стороны. Как это будет в следующем сезоне, пока тайна", — добавила Анна Воронова.

Также в следующем сезоне организаторы будут развивать панельные сессии и постараются призвать экспертов в области легкой промышленности, чтобы получить обзор ситуации на рынке по всей стране, - сообщает Тюменская линия



0+.