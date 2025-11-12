Тюменским контрактникам перед отправкой на службу вручили специальные рюкзаки

19:09 12 ноября 2025
Встречу с бойцами, которые в ближайшие дни приступят к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции, провели в администрации Тюмени, в рамках этого мероприятия военные получили специально подобранные рюкзаки, укомплектованные всем необходимым, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Все предметы, входящие в комплекты, приобретены на средства, поступившие от неравнодушных жителей и организаций города в рамках патриотической акции "Тюмень для Победы". Ее главная цель – объединить усилия и проявить искреннюю заботу и поддержку военнослужащих, помогая им чувствовать признательность и внимание земляков, отметил Афанасьев.

 

администрация Тюмени , Максим Афанасьев , СВО
