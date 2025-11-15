Какие вопросы интересовали тюменцев на публичных слушаниях

В Тюмени прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. В диалоге с властью приняли участие 133 человека: депутаты, представители исполнительной власти, председатели ТОС и активные горожане. Замглавы города, директор департамента финансов и налоговой политики Игорь Катренко представил гражданам проект бюджета, а после настала очередь граждан задавать представителям власти свои вопросы. "Тюменская область сегодня" тоже пообщалась со слушателями и выяснила, что больше всего беспокоит горожан.

Так, основная часть обращений касалась благоустройства дворовых территорий – в жилых комплексах Восточного и Калининского округов, в микрорайонах Казарово, Плеханова, Ново-Патрушево. В частности, озвучивались предложения об обустройстве пешеходных зон, систем водоотведения.

Жители микрорайона Плеханова, кроме поднятых тем, интересовались судьбой своего пруда. По словам председателя ТОСа "Плеханова" Надежды Подкорытовой, в течение нескольких лет муниципалитет занимался его расчисткой.

– В наш водоем заселяли специальных клопов, которые должны были чистить воду в течение года. И целый год мы потеряли. Пруд по итогу высох. А в 2025-м город провел механическую очистку, и вода пришла. Конечно, нас это радует. Но что будет дальше? – задается вопросом Надежда Николаевна.

А дальше, как заверили представители власти, этот вид работ, как наиболее эффективный, планируют ввести в качестве регулярного.

Не остались без внимания темы модернизации остановочных комплексов, систем водоотведения, привлечение молодых педагогов в школы, развитие учреждений культуры, поддержка программы "Отряды мэра", установка пожарных резервуаров в СНТ, - сообщает Тюменская область сегодня.