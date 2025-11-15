Более 766 га территорий пригодных для жилищного строительства выявлено в регионе

В рамках реализации проекта "Земля для стройки" в Тюменской области в качестве перспективных для целей жилищного строительства определены 120 земельных участков и территорий общей площадью 766,6 га.

– В целях жилищного строительства и комплексного развития территорий вовлечено в оборот 191,4 га земель в г. Тюмени, Тюменском районе, г. Тобольске и г. Заводоуковске, - пояснил "МегаТюмени" заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич. – Работа проводится региональным Оперативным штабом, созданным на базе Управления, включающим представителей федеральных и региональных органов власти.

Информация о территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот, размещена на Публичной кадастровой карте в сервисе "Земля для стройки". Цифровой сервис поможет гражданам, инвесторам и застройщикам в режиме онлайн оценить и выбрать комфортный для себя участок под определенный вид строительства, а также обеспечит связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами, - сообщает Мегатюмень.