Около трети жителей Тюменской области прошли медосмотры с начала 2025 года

В Тюменской области проживает около 1,628 млн человек, 500 тысяч из них с начала года побывали на приеме у врачей в профилактических целях, сообщил губернатор Александр Моор.

"Жители региона активно проходят диспансеризацию и профосмотры. С начала года проверили своё здоровье уже более 500 тысяч человек. Обследоваться можно в 26 медицинских организациях области. Это очень важно, ведь диспансеризация и профилактические осмотры помогают держать здоровье под контролем и своевременно выявлять заболевания. Активная диагностика и раннее выявление заболеваний – это наши приоритетные направления работы. Продолжаем её вести в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"", - поделился статистикой губернатор Александр Моор в своем тг-канале.

Моор напомнил, что в регионе успешно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, по ней открываются ФАПы в разных населённых пунктах области со всем необходимым для оказания медицинской помощи, а также для прохождения первого этапа диспансеризации и профосмотров.