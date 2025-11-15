Новое оборудование появилось в тюменские районные больницы

В больницы Армизонского и Сорокинского районов поступило современное тяжелое диагностическое оборудование: новейший флюорограф, цифровой рентгенологический и маммографический комплексы. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Среди плюсов нового оборудования: низкая лучевая нагрузка на пациента при исследовании, снимки высокого разрешения, их сохранение в единой рентгенологической системе области. Это позволяет любому специалисту, даже в другом городе, увидеть цифровой снимок.

Современный флюорограф позволит врачам быстро и эффективно проводить ежегодные профилактические осмотры жителей районов на туберкулез и другие заболевания легких прямо по месту жительства, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).

"Оборудование уже доставлено и смонтировано. Оно прошло необходимые процедуры по настройке и приемке. Как только поликлиники будут официально сданы в эксплуатацию после капитального ремонта, новые рентген-кабинеты начнут свою работу в полную силу", — отметил главный врач областной больницы N4 (г. Ишим) Александр Синельников.