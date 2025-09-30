Геннадий Зайцев дал интервью к 35-летию Союза казаков России

Фото: эфир ГТРК «Ямал»

Член Общественной палаты Тюменской области, историк и общественный деятель Геннадий Зайцев дал интервью телеканалу "Вести Ямал". Поводом для беседы стал юбилей Союза казаков России, которому в этом году исполнилось 35 лет.

Геннадий Зайцев напомнил, что казачество существует веками, однако Союз казаков России был создан в 1990 году. "Это было переломное время, когда менялась сама формация государства. В таких условиях казаки смогли объединиться и заявить о своей роли в обществе", – отметил Геннадий Степанович.

Во время интервью Геннадий Зайцев рассказал о тех людях, которые стояли у истоков организации и внесли вклад в ее развитие. Он подчеркнул значимость сохранения памяти о предках и их подвиге. "Я всегда говорил и буду говорить: триада казачества – это сохранение исторической памяти, духовно-нравственных ценностей и связи поколений", – подчеркнул Геннадий Зайцев.

По оценке общественного деятеля, Союз казаков России активно занимается воспитательной и просветительской деятельностью. Особое внимание уделяется работе с молодежью. "Очень важно, чтобы новое поколение сохраняло традиции и ценности, заложенные нашими предками. Для этого проводятся конференции, создаются кадетские корпуса, развиваются культурные и образовательные инициативы", – рассказал Геннадий Степанович.

Он также напомнил, что казачество внесло весомый вклад в историю страны – от освоения Сибири до участия в Великой Отечественной войне. "Казаки всегда были опорой государственности и патриотизма. Это отмечал и президент России, говоря о значении казачества для сохранения исторических корней", – сказал Геннадий Зайцев.

Сегодня Союз казаков России продолжает выполнять общественную миссию, интегрируясь в жизнь страны и сохраняя свой идеологический стержень. "Да, есть трудности и разногласия, но главное – мы сохраняем преемственность и несем в будущее то, что завещали нам предки", – подчеркнул общественный деятель.

Интервью Геннадия Зайцева стало частью цикла материалов, приуроченных к юбилею Союза казаков России.