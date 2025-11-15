В ближайшие 3 года население в Тюмени будет расти

По данным социально-экономического развития, на основе которых подготовлен бюджет города, в Тюмени в ближайшие три года ожидается рост населения.

По итогам 2024 года численность населения Тюмени фактически составила 866,6 тысячи человек. Предполагается, что к концу 2025 года нас станет больше на 10 тысяч человек.

По прогнозу, к концу 2026 года в Тюмени будет проживать 885 тысяч человек, 2027 года - 892,5 тысячи. В 2029 году будет достигнут рубеж в 900 тысяч. Точнее, ожидается 900,2 тысячи жителей.

При этом уровень безработицы снизится - с 0,20% до 0,17%.

Также, по данным администрации, в Тюмени проживает 53,3% населения юга Тюменской области, трудятся 62,8% работников региона, - сообщает Вслух.ру.