ФК "Тюмень" сыграет с ивановским "Текстильщиком"

16 ноября ФК "Тюмень" примет ивановский "Текстильщик". Матч в рамках Золотой группы LEON-Второй лиги "А" станет последним в 2025 году.

Примечательно, что с этим соперником "Тюмень" начинала нынешний сезон: 20 июля на выезде наш клуб уступил с минимальным отрывом - 2:1.

Как выяснил "Вслух.ру", за 17 матчей летне-осенней части сезона "Тюмень" набрал 22 очка и находится на седьмом месте в турнирной таблице. В случае победы у клуба есть шанс финишировать в 2025 году пятым.

Напомним, что за последний месяц, после смены главного тренера, у команды было две победы над "Динамо-2" и "Сибирью", а также две ничьих - в поединках с "Велесом" и "Машук-КМВ".

Последний поединок пройдет в воскресенье на стадионе "Геолог", начало в 16 часов. Билеты есть в продаже, предусмотрены льготы, - сообщает Вслух.ру.

0+