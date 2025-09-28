Как уберечь садовые посадки от заморозков, посоветовали агрономы

Как спасти посадки от ночных низких температур, рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

До стабильных заморозков нам еще далеко, а вот резкие колебания температур сейчас частое явление. Поэтому сооружаем временные укрытия. Если ваши растения не высокие, установите над ними дуги и закройте в несколько слоев агроволокном, спанбондом, по краям плотно прижимая к земле. Для небольших растений можно использовать обрезанные пятилитровые бутылки.

Одним из способов спасения от заморозков считается метод дождевания. На шланг надеваем мелкодисперсную насадку и поливаем за несколько часов до наступления заморозков или во время снижения температуры. Вода, попадающая на грядку, начнет выделять тепло, что создаст парниковый эффект. Чтобы обеспечить плавный нагрев, равномерно распределяем воду по растениям. Дождевание эффективно при температуре около 0 °С, и согревает воздух вокруг растений, при этом корни остаются незащищенными.



Опасно для растений промерзание почвы, ведь если корни здоровы, наземная часть отрастет снова, поэтому в первую очередь необходимо защитить приствольные круги. Для этого накрываем почву под растениями любым подручным материалом. Это может быть скошенная трава, опавшие листья, солома, торф или даже газеты. Слой мульчи должен быть около 10 см, и при ветре не разлетаться, - сообщает КП-Тюмень.