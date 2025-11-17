Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе Тюмени превышения уровня загрязняющих веществ

Вконце прошлой недели жители Тюмени и пригорода стали жаловаться на запах гари, по поручению Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в связи с появлением задымления на территории Тюмени и Тюменского округа произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ - превышений гигиенических нормативов не установлено, сообщили в РПН.

Исследования проведены на содержание диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, окиси углерода, взвешенных веществ, массовой концентрации мелкодисперсных частиц (РМ10, РМ2,5), сажи, формальдегида, фенола, сероводорода, аммиака. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, говорится в сообщении.

10 ноября информационный центр правительства ТО сообщил, что на территории птицеводческого предприятия в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц. поголовье будут забито и уничтожено сжиганием под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка. Для минимизации негативного воздействия для населения приняты все необходимые меры. Место для сжигания специалисты выбрали с учетом розы ветров и отдаленности жилых зон. Сжигание проводится преимущественно в ночное время суток. Местные жители появление запаха в городе связали с уничтожением птицы на Пышминской птицефабрике.