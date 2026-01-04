Цифровой рентген стал надежным помощником омутинских врачей

В Омутинской центральной районной больнице, филиале Областной больницы №11, работает передовая цифровая рентгенодиагностическая установка. Современное оборудование, приобретенное в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", уже приносит ощутимые результаты в ранней диагностике заболеваний.

В 2025 год с ее помощью обследовано 7078 пациентов, было выполнено 7230 снимков. Высокое качество цифровой системы позволило своевременно выявить четыре случая туберкулеза, восемь онкологических патологий и 21 случай пневмонии, - сообщает Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ОБ №11 (п.г.т. Голышманово).

Главный врач Областной больницы №11, Павел Грибанов, отметил: "Успешная работа цифровой рентгенодиагностической установки в Омутинской ЦРБ – это значимый шаг вперед для качества медицинской помощи в районе. Число обследованных пациентов и, что особенно важно, своевременно выявленные случаи туберкулеза, онкологии и других серьезных заболеваний, подтверждают ее исключительную эффективность. Это прямое воплощение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в действии, обеспечивающее жителям доступ к высокотехнологичной и точной диагностике".