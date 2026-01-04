Подкормка с умом: агрономы тюменского Россельхозцентра рассказали, как помогать птицам зимой

Подкармливать птиц зимой советуют агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. Зимняя подкормка способствует и сохранению популяции некоторых видов птиц.

Больше всего в подкормке нуждаются синицы, воробьи, снегири, щеглы, дятлы и свиристели. Важным этапом подкормки является качественные корма. Используйте сырые несоленые семена подсолнечника и несоленое сало. Не кладите соленые продукты, такие как семечки и орешки, хлеб разбухает в желудке птицы, вызывая вздутие и закупорку пищевода.

Если вы начали подкормку птиц, то необходимо делать это до весны. При первых признаках тепла просыпаются первые вредители, и именно птицы, которые уже "запомнили" дорогу к вашему саду, начнут поедать этих вредителей, таким образом обеспечив ваш огород здоровыми плодами.

Большая синица за сутки съедает до 300 гусениц, которых она выуживает из-под коры, из коконов в кроне и под листьями на земле. Одна пара способна избавить от вредителей 40 плодовых деревьев.

Полевой воробей в летний период поедает личинки яблонного цветоеда, злейшего вредителя сада. Другим птицам достать деликатес непросто – гусеницы прячутся в бутонах. А воробьи научились их ловко выковыривать, - сообщает КП-Тюмень.