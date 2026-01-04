Длинный учебный марафон: третья четверть у тюменских школьников продлится 11 недель



В Тюменской области зимние каникулы у школьников закончатся одновременно с выходными у родителей. 12 января начнется третья четверть.

Учеба продлится 11 недель: три недели в январе, по четыре - феврале и марте. Весенние каникулы начнутся 30 марта.

При этом у первоклассников появится дополнительный отдых с 16 по 22 февраля. С учетом выходных и Дня защитников Отечества эти каникулы продлятся 10 дней. Напомним, в первый класс пошли почти 23 тысячи ребят, - сообщает Вслух.ру.