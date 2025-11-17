Тюменская область заняла 12 место в нацрейтинге регионов РФ по уровню кластерного развития

На открытии Российского промышленного форума в Уфе представлены результаты I Национального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню кластерного развития. В лидерах Башкирия, Омская и Рязанская области, Тюмеская область на 12 месте. Данные опубликованы на сайте Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Исследование подготовлено Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и стало первым инструментом комплексной оценки зрелости и динамики региональной кластерной политики. На текущий момент в реестр Минпромторга России входят 104 промышленных кластера, расположенные на территории 67 субъектов Российской Федерации. Их участниками являются свыше 950 компаний, которые суммарно реализуют свыше 350 импортозамещающих проектов.

Методология рейтинга предусматривает оценку 89 субъектов по 21 частному показателю, сгруппированному в пять аналитических блоков, отражающих эффективность взаимодействия бизнеса, науки и государства, уровень институциональной поддержки и масштабы вовлечённости предприятий в цепочки создания добавленной стоимости. В итоговый перечень вошли 20 регионов, показавших лучшие результаты. Директор АКИТ РФ Михаил Лабудин отметил стратегическое значение рейтинга:

Мы стремились зафиксировать не статичную картину, а динамику: насколько регионы готовы поддерживать развитие промышленных коопераций и расширять участие предприятий в цепочках добавленной стоимости. Национальный рейтинг позволит федеральным органам власти и инвесторам объективно оценивать перспективность территорий, а регионам — сопоставлять собственные результаты, выявлять точки роста и усиливать вклад кластеров в технологическое развитие экономики.

Лидером рейтинга стала Республика Башкортостан, на втором месте — Омская область, на третьем — Рязанская область. Следом за ними Челябинская область, Дагестан, Ивановская область, Москва, Самарская область, Мордовия, Оренбургская область, Краснодарский край, Тюменская, Московская, Воронежская, Ростовская, Белгородская, Калужская, Липецкая, Кемеровская и Пензенская области.

Напомним, в Тюменской области на протяжении ряда лет активно развивается Нефтегазовый кластер, на сегодня он объединяет более 200 компаний из 26 регионов РФ, на стадии становления строительно-индустриальный и креативный кластеры.