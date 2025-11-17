В Тюмени открылась "Школа мэров"

Тюменская область в числе 10 регионов РФ приняла федеральный проект по подготовке высококвалифицированных руководителей муниципалитетов "Школа мэров", участники образовательной программы изучат лучшие практики Тюмени.

"Продемонстрируем подходы, которые используем в регионе и добиваемся высоких результатов: как работаем с документами, создаем единую инвестиционную команду. Расскажем о развитии кластеров: нефтегазового, строительно‑индустриального, туристического. Уверен, кто-то из участников увидит себя в качестве будущего партнера нашего региона, и мы сможем выстроить новые межмуниципальные и межрегиональные связи", - сообщил журналистам замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал о программе для коллег:

Проведем экскурсии по Тюмени, расскажем о наших общественных пространствах, жилых комплексах, промышленном потенциале и комплексном развитии территорий. Поделимся успешными инвестиционными проектами с привлечением внебюджетных средств. Ведь не секрет, что за последние 20 лет мы не только приросли в 2 раза населением, но и увеличили долю инвестиций на человека. Также коллеги узнают о формировании брендбука нашего города и многом другом.

От Тюменской области в проекте участвуют главы Нижнетавдинского и Голышмановского округов Сергей Борисевич и Александр Ледаков.

В информцентре правительства ТО сообщили, что в регионе для привлечения новых кадров управленцев идет активное сотрудничество с вузами региона и страны. Заместители главы Тюмени и руководители департаментов участвуют в защитах дипломов, что позволяет заметить перспективных управленцев и предложить им направления для работы. Также в регионе реализуется система наставничества: будущие специалисты проходят стажировку в местных органах власти.

Участник проекта из Брянской области, глава Брянского района Александр Пронин:

Первый этап проекта прошел в Москве в мастерской управления "Сенеж". Теперь мы в Тюмени – многие из нас здесь впервые. Готовы изучать местные практики. Программа дает новые знания и знакомства. Благодаря ей недавно посчитал, что на обработку 8 000 обращений в нашем муниципалитете уходит 200 дней работы одного человека. Теперь решил внедрять искусственный интеллект в электронный документооборот.

"Школа мэров" реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.