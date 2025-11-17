Более 70 тюменцев попались на уловки мошенников за неделю

13:31 17 ноября 2025
За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников 74 жителя региона потеряли более 18 млн рублей, одна из потерпевших перевела на чужие банковские счета 2,5 млн рублей - сделать это ее убедили неизвестные при переписке через Telegram под предлогом дополнительного заработка, сообщили в облпрокуратуре.

Чтобы не попасть в число пострадавших, изучите внимательно информацию стопмошенники72.рф и проявляйте бдительность, тем более в общении с неизвестными людьми.

Теги: мошенники , прокуратура
