В режиме повышенной готовности: тюменские спасатели рассказали о работе в новогодние праздники

В предновогодние дни нагрузка на спасателей ТОСЭР резко возрастает: они выезжают на ДТП, взрывы газа, падения со стройки и другие ЧП.

"У нас одна задача — обеспечение безопасности. Случаи бывают разные: надо перенести больного, вскрыть дверь, помочь тем, кто потерял ключи", — объясняет Павел Ступник, начальник поисково спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Средний возраст тюменских спасателей — 38 лет. В этом году в отряд пришли двое 20 летних новичков. При этом в службе считают, что настоящим профессионалом спасатель становится после 35 лет — нужен не только навык, но и жизненный опыт.

Спасатели вспоминают недавний вызов: в 8:00 утра они выехали на ДТП, где человека зажало в машине. С помощью жестких носилок пострадавшего аккуратно достали и передали медикам. Вскоре последовал еще один вызов — пришлось вскрывать дверь в квартиру, где человек, употребивший запрещенные вещества, устроил дебош.

"Когда работаешь, о смерти не думаешь.

Профессиональная деформация дает о себе знать и в обычной жизни: спасатели инстинктивно избегают опасных мест (например, участков под скатной крышей зимой) и проявляют повышенную бдительность на дорогах.

Несмотря на усталость и риски, спасатели продолжают дежурить круглосуточно — в праздники, ночью, под бой курантов. Для них это не работа, а призвание, - сообщает Тюменская область сегодня.