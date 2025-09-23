Операцию в поджелудочной железе по методике "рандеву" успешно провели врачи Тюмени

Фото - Департамент здравоохранения Тюменской области.

Тюменские врачи провели уникальную операцию пациентке с опухолью в поджелудочной железе, которая обратилась к врачам с симптомами пожелтения кожи и белков глаз.

При обследовании выяснилось, что желчь не поступает в кишечник, а скапливается в организме и всасывается в кровь, и виной тому опухоль в головке поджелудочной железы, которая сдавила желчевыводящие протоки. В Медгороде женщине провели эндоскопическое УЗИ — ультрасонографию. Врачи точно локализовали опухоль и взяли образец ткани на анализ. Гистология подтвердила: новообразование — злокачественное.

Специалисты выполнили дренирование желчных протоков по методике "рандеву": рентгенхирург установил чрезкожный чрезпеченочный дренаж и по нему провёл струну в 12-перстную кишку. Далее струну встретил эндоскопист и установил внутренний металлический самораспределяющийся стент. Это позволило вернуть естественный отток желчи и справиться с желтухой, сообщили в региональном депздраве.