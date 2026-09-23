Сбер открыл каталог навыков для ИИ-агентов на платформе GitVerse

Сбер объявил о запуске на ИИ-платформе GitVerse каталога навыков. Это сценарии для ИИ-агентов, которые могут включать инструкции, скрипты и другие вспомогательные материалы. Каталог позволяет пользователю найти подходящий навык, ознакомиться с его содержимым и подключить его к своему ИИ-агенту вместо самостоятельной подготовки необходимых инструкций и инструментов. Об этом рассказал директор дивизиона развития и сопровождения производственного процесса (SberWorks) Сбербанка Рафаел Тонаканян в преддверии конференции ГигаКонф для бизнеса.

В каталоге представлено десять категорий навыков. Основная часть навыков предназначена для разработчиков и охватывает задачи от проектирования и дизайна до работы с интерфейсами и API. Также в каталоге представлены навыки, упрощающие миграцию с зарубежных систем на продукты экосистемы Сбер.

Отдельная категория навыков, созданных командами GigaCowork и ГигаАгент — платформы управления ИИ-агентами и автономного помощника для повседневных и рабочих задач — помогает решать широкий спектр бизнес-задач: от маркетинга и закупок до финансов. Такие навыки позволяют автоматизировать практически любой пул операций: отвечать на типовые запросы клиентов, анализировать открытые данные о заказчиках, сопоставлять маркетинговые источники с воронкой продаж, выстраивать более эффективные рабочие процессы. В свою очередь, навыки, представленные в каталоге GitVerse, также могут быть интегрированы с GigaCowork и ГигаАгент, благодаря этому решения получают новые инструменты, маршруты, виджеты.

Рафаел Тонаканян, директор дивизиона развития и сопровождения производственного процесса (SberWorks) Сбербанка: