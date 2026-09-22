Российские предприниматели заработали более 250 млрд рублей на депозитах

Представители среднего и малого бизнеса за семь месяцев 2026 года провели 8,2 млн депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали в ВТБ. Доход компаний от размещения временно свободных средств составил 256 млрд рублей.

Устойчивый спрос бизнеса на размещение свободных средств подтверждает и динамика портфеля: он увеличился на 5% по сравнению с показателем годом ранее и достиг 3,8 трлн рублей.

"Для всё большего числа компаний работа со свободной ликвидностью становится частью регулярного финансового менеджмента", — отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.