Ключевая ставка без изменений: к чему готовиться дальше

Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, аналитики назвали это сигналом стабильности. Финансовые инструменты работают предсказуемо, а банки продолжат конкурировать за средства клиентов.

"Для тех, кто предпочитает сберегать, текущая пауза регулятора — своего рода "тихая гавань". В дальнейшем каждое снижение ключевой ставки в первую очередь будет "бить" по коротким депозитам и маркетинговым предложениям — они реагируют сразу практически зеркально", — комментирует заместитель руководителя направления ВТБ Роман Шаехов.

На кредитном рынке эксперты также прогнозируют сохранение равновесия как минимум до конца октября. Ставки по розничным кредитам, снизившиеся с пиковых значений, сейчас закрепились на текущем уровне. Это даёт возможность населению спокойно планировать сделки, не опасаясь резких колебаний. Если в будущем ставки пойдут вниз, заёмщики смогут рефинансировать действующий кредит, снизив платёж. Таким образом, сложившийся баланс на рынке позволяет и сберегать, и при необходимости грамотно планировать заёмные средства.