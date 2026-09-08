Рынок автокредитования вырос почти на 30% с начала года

За январь–август россияне взяли в банках страны на покупку автомобилей около 1,24 трлн рублей — почти на 30% больше, чем по итогам восьми месяцев 2025 года. После замедления в июле, в августе рынок снова показал рост выдач — на 10% (порядка 182 млрд рублей).

Такие данные получили в ВТБ. Среди регионов лидерство по объёму выдач сохраняется, ожидаемо, за Москвой и Московской областью. Основным драйвером выдач остаётся сегмент новых автомобилей, который поддерживается субсидированными программами производителей. С начала года россияне купили на 57% больше новых легковых автомобилей по сравнению с январём–августом 2025 года — почти 42 тысячи единиц.

"Рынок автокредитования уверенно восстанавливается. Работают и программы поддержки производителей, и возвращающийся спрос. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой", — прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Ранее эксперт оценил, что объём выдач автокредитов в России в 2026 году составит около 2 трлн рублей — на 15% больше результата 2025 года. При этом портфель автокредитования покажет наибольшее ускорение среди других видов кредитов — на 12% (почти 3,86 трлн рублей).