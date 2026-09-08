Ваня Дмитриенко оставил свой почерк на молодёжной СберКарте

Сбер выпустил лимитированные дизайны молодёжной СберКарты с почерком и автографом Вани Дмитриенко. Певец лично участвовал в разработке дизайнов карт. Коллекция — часть проекта к выходу нового трека артиста "Почерк", который вышел 4 сентября. Строчка из песни кумира молодёжи теперь на предмете, которым пользуются каждый день. Так история трека вышла за пределы музыкальных площадок, а поклонники артиста могут всегда иметь при себе напоминание о его творчестве.

В анонсе клипа на новый трек Вани Дмитриенко "Почерк" Молодёжная СберКарта вписана в сюжет, она помогает герою найти путь к возлюбленной. Несколько эпизодов клипа показаны глазами платёжного терминала Сбера – в этом главная особенность съёмочного ролика. В лимитированной коллекции несколько дизайнов. Один из них показали в сниппете клипа — карта с автографом Вани Дмитриенко и цитатой, написанной от его руки. Ещё один вариант с отсылкой к песне "Настоящая" выбрали подписчики артиста и Сбера. В соцсетях артист анонсировал, что скоро появится ещё одна секретная лимитированная карта – эффект и дизайн пока не раскрываются.

Молодёжная СберКарта специально разработана для клиентов от 14 до 24 лет, её выпуск и обслуживание бесплатны. Оформить карту и выбрать понравившийся лимитированный дизайн можно в СберБанк Онлайн или на сайте Сбера. В честь запуска коллекции Сбер разыграет 10 млн бонусов Спасибо: тысяча победителей получит по 10 тысяч бонусов.

Новым клиентам для участия нужно оформить Молодёжную СберКарту и до 15 октября совершить по ней покупки на общую сумму от 8 тыс. рублей. Действующим клиентам — присоединиться к акции в СберБанк Онлайн и потратить по карте такую же сумму.